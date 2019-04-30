Путин и Эрдоган подчеркивают необходимость принятия эффективных мер по подавлению террористов в Идлибе

Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"В контексте прошедшей в Нур-Султане 25-26 апреля 12 Международной встречи по Сирии подтверждён приоритетный характер задачи скорейшего запуска работы Конституционного комитета. При этом должны безусловно соблюдаться принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в разговоре была "акцентирована значимость дальнейшей плотной координации действий России и Турции по стабилизации в провинции Идлиб и необходимость принятия эффективных мер по подавлению террористических группировок".

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по итогам восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией в Москве 8 апреля.

"Отмечена важность эффективной реализации достигнутых договорённостей по наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, дальнейшему продвижению совместных проектов, включая военно-техническую сферу", - говорится в сообщении.

26 апреля страны-гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран, Турция - договорились о конкретных мерах по снижению числа нарушений в Идлибской зоне деэскалации. Об этом говорилось в итоговом заявлении России, Ирана и Турции по итогам 12 раунда Астанинского процесса.

Специальный представитель президента Росси по Сирии Александр Лаврентьев сообщил журналистам, что комплекс мер включает совместное патрулирование. "Там целый комплекс мер, естественно будет совместное патрулирование, другие меры по прекращению огня на линии соприкосновения с умеренной оппозицией", - сказал А.Лаврентьев после пленарного заседания двенадцатой встречи по Сирии в Нур-Султане.

Он добавил, что режим прекращения боевых действий распространяется только на линии соприкосновения с умеренной оппозицией, а не в отношении террористов.

Он также заявил, что Москва не против создания на сирийско-иракской границе зон безопасности, но считает, что они должны быть подконтрольны правительству Сирии. "Мы информированы о желании Турции создать зону безопасности на сирийско-иракской границе с вводом туда турецких подразделений. Мы считаем, что такая зона может быть создана, но оптимальным вариантом было бы передача этих зон под контроль правительственных сил. Не просто для взятия под контроль границы, но и обеспечения безопасности и недопущения каких-либо провокаций", - сказал А.Лаврентьев.

Он отметил, что речь идет о районах на севере Сирии, которые находятся под контролем умеренной оппозиции. "Это и районы Африна, и район между городами Азаз и Джераблус. Это те меры, которые предпринимаются для стабилизации ситуации в Идлибе", - добавил А.Лаврентьев.

Он также заявил, что потеря Турцией и умеренной оппозиции Сирии контроля над Идлибом вызывает много вопросов и разочарование. "Нашим турецким друзьям вместе с умеренной оппозицией (...) не удалось провести работу по уничтожению остающихся там террористов. То, что им удалось установить там контроль над большей частью этой территории, конечно же, вызывает много вопросов и большое наше разочарование", - сказал А.Лаврентьев.

Накануне, 25 апреля, он заявил, что точечные операции и авиаудары по террористическим группировкам в сирийском Идлибе будут продолжаться без ущерба для мирного населения. "Что касается ударов авиации по различным объектам на территории Идлиба, то они наносятся исключительно в целях уничтожения террористических группировок, против действий радикалов, террористов, которые там окопались. Эти боевые операции выверены и проводятся с точки зрения не нанесения ущерба для мирных граждан", - сказал А.Лаврентьев.

"Такие операции и точечные, выверенные удары они будут продолжаться, но во главу угла мы ставим безопасность мирных граждан", - добавил он.