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Министр обороны Венесуэлы предупредил протестующих о том, что армия может применить оружие

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес предупредил участников акций протестов воздерживаться от насилия, предупредив о возможности жесткого ответа правоохранителей.

По его словам, оппозиция пытается пролить кровь.

"Те, кто насильно проникнут в Мирафлорес (президентский дворец), будут насильно выдворены оттуда", - цитирует его слова венесуэльская газета "Насьональ".

Он добавил, что вооруженные силы страны "применят оружие для защиты суверенитета и независимости страны".

В интервью межамериканскому телеканалу "Глобовисьон", В.Падрино Лопес подчеркнул, что "на всех лежит ответственность, чтобы избежать кровавой бани", и чтобы "был найден выход в рамках конституции".

Ранее во вторник сообщалось, что протестующие, которых сопровождают военнослужащие, перешедшие на их сторону, направляются в западную часть Каракаса, где расположен президентский дворец Мирафлорес.

На кадрах телеканала NTN24 была показана улица, запруженная толпами людей, а также автомобиль, в кузове которого сидят гражданские, а также солдаты с оружием.

В толпе в адрес солдат звучат приветственные крики.

Сообщается, что в ходе беспорядков пострадали не менее двух десятков человек.

Ранее телеканал NTN24 промемонстрировал кадры, на которых видно, что при попытке оттеснения протестующих от базы ВВС "Карлота", несколько бронемашин совершили тараны участников акции протеста.

Полиция и спецназ применяли против протестующих слезоточивый газ и водометы. Протестующие забрасывали полицейских и солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МИНОБОРОНЫ, ОРУЖИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]