Президент Азербайджана поручил правительству подготовить новую концепцию развития сел

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что аграрный сектор страны должен демонстрировать более высокие темпы роста.
"Я считаю, что существующий рост в сельском хозяйстве в размере 3,6% не отражает нашего потенциала. Был проведен большой объем работы – мелиоративные работы, государственная поддержка и другие работы. Наше производство и экспорт выросли, но я считаю, что проведенные работы позволяют нам добиться более высокого роста в сельском хозяйстве", - заявил И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в первом квартале 2019 года.
По его словам, сельское хозяйство в Азербайджане должно превратиться в технологическую сферу – «здесь должны быть применены новые механизмы, в частности механизм агрострахования».
"Параллельно с этим мы должны задуматься над реализацией инвестиционных проектов в селах. Я поручаю министерствам сельского хозяйства, экономики, а также труда и социальной защиты населения совместно занялись этим вопросом. Для подготовки предложений по реализации в селах инвестиционных проектов можно также создать рабочую группу. Соответствующие программы можно создать по каждому селу. Должна быть создана новая концепция развития сел", - отметил глава государства.
А.Мамедов
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