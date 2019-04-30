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АПК 30.04.2019 22:29

Президент Азербайджана поручил правительству подготовить новую концепцию развития сел

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что аграрный сектор страны должен демонстрировать более высокие темпы роста.

"Я считаю, что существующий рост в сельском хозяйстве в размере 3,6% не отражает нашего потенциала. Был проведен большой объем работы – мелиоративные работы, государственная поддержка и другие работы. Наше производство и экспорт выросли, но я считаю, что проведенные работы позволяют нам добиться более высокого роста в сельском хозяйстве", - заявил И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в первом квартале 2019 года.

По его словам, сельское хозяйство в Азербайджане должно превратиться в технологическую сферу – «здесь должны быть применены новые механизмы, в частности механизм агрострахования».

"Параллельно с этим мы должны задуматься над реализацией инвестиционных проектов в селах. Я поручаю министерствам сельского хозяйства, экономики, а также труда и социальной защиты населения совместно занялись этим вопросом. Для подготовки предложений по реализации в селах инвестиционных проектов можно также создать рабочую группу. Соответствующие программы можно создать по каждому селу. Должна быть создана новая концепция развития сел", - отметил глава государства.

А.Мамедов

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Тэги: АПК, РАЗВИТИЕ, ПОРУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]