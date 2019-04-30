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ТЭК 30.04.2019 23:52

Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти

Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти, говорится в сообщении российского Минэнерго.

"Сегодня проведены конструктивные переговоры с представителями нефтетранспортных компаний Венгрии и Словакии, в ходе которых стороны подтвердили намерение в кратчайшие сроки восстановить транзит нефти", - отмечает министерство.

"В соответствии с предусмотренным графиком 29 апреля 2019 года нефть, полностью отвечающая показателям ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия", поступила на ЛПДС "Унеча". После этого была продолжена подготовка и реализация мероприятий, связанных с вытеснением нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с российского и белорусских участков магистрального нефтепровода "Дружба", - отмечается в сообщении.

"С учетом этого поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 3-4-го мая, в то время как нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга ожидается до 7 мая 2019 г.",- добавляет Минэнерго.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДРУЖБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]