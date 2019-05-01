Полиция назвала подозреваемого в стрельбе в кампусе университета Северной Каролины в США

Полиция установила личность мужчины, устроившего стрельбу в кампусе университета Северной Каролины в США, сообщает Associated Press.

По данным полиции, подозреваемым является 22-летний Тристан Эндрю Террелла.

Сейчас он задержан.

Как заявили власти, подозреваемый открыл стрельбу из пистолета в университете в городе Шарлотт. В результате два человека погибли, четыре получили ранения.