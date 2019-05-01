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Дальнее зарубежье 01.05.2019 09:08

Президент Венесуэлы Мадуро обратился к нации

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телевизионном обращении к нации заявил, что не сдастся "империалистам".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая по телевидению после массовых протестов в Каракасе во вторник во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, заявил, что он не сдастся "империалистам".

Он также сообщил, что военно-воздушная база "Ла Карлота" в столице Каракаса, где ранее во вторник произошли ожесточенные столкновения, не была захвачена.

По словам президента, в больницы Каракаса доставлено более 70 человек, получивших ранения в столкновениях между сторонниками режима и протестующими. Из них 42 были ранены резиновыми пулями и двое получили огнестрельные ранения.

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее, выступая перед сторонниками, Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]