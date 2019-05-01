Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0264 GBR   2.2 TRY   0.2853

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.50 0.20 Brent 72.04 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.05.2019 09:24

Евросоюз приложит усилия для восстановления демократии в Венесуэле - Могерини

Евросоюз выступает в поддержку народа Венесуэлы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Европейский союз твердо стоит на стороне венесуэльского народа и его законных демократических устремлений. Мы и впредь будем прилагать все усилия для восстановления демократии и верховенства закона посредством свободных и справедливых выборов в соответствии с венесуэльской конституцией", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что Евросоюз внимательно следит за последними событиями в Венесуэле.

"Мы повторяем, что для преодоления многочисленных кризисов, с которыми сталкивается страна, может быть только политическое, мирное и демократическое решение", - заявила Ф.Могерини.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что "Европейский союз отвергает любые формы насилия и призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать гибели людей и эскалации напряженности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, ВЕНЕСУЭЛА


Похожие новости


ЕС нужно активнее использовать ВМС для борьбы с нелегальной миграцией Могерини Могерини назвала Китай полноценным стратегическим партнером ЕС Евросоюз рассчитывает, что правительство и оппозиция в Албании смогут преодолеть кризис путем диалога - заявление ЕС защищает СВПД, потому что он отвечает интересам безопасности Европы - Могерини Могерини не исключила одобрение новых санкций против РФ в течение "пары недель" В ЕС не исключают возможность расширения санкций против Венесуэлы - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]