Евросоюз приложит усилия для восстановления демократии в Венесуэле - Могерини

Евросоюз выступает в поддержку народа Венесуэлы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Европейский союз твердо стоит на стороне венесуэльского народа и его законных демократических устремлений. Мы и впредь будем прилагать все усилия для восстановления демократии и верховенства закона посредством свободных и справедливых выборов в соответствии с венесуэльской конституцией", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что Евросоюз внимательно следит за последними событиями в Венесуэле.
"Мы повторяем, что для преодоления многочисленных кризисов, с которыми сталкивается страна, может быть только политическое, мирное и демократическое решение", - заявила Ф.Могерини.
Глава европейской дипломатии подчеркнула, что "Европейский союз отвергает любые формы насилия и призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать гибели людей и эскалации напряженности".
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