Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в среду предстанет перед судом в Лондоне

Австралийский и эквадорский журналист, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в среду предстанет перед судом в Великобритании после того, как лондонская полиция ранее задержала его в здании посольства Эквадора.
Судебное заседание, назначенное на 1 мая в 12:30 по московскому времени, будет посвящено обвинениям, касающимся того, что Дж.Ассанж нарушил условия освобождения из-под стражи под залог и не явился в суд 29 июня 2012 года, получив политическое убежище на территории эквадорского посольства в Лондоне.
Еще один суд над Дж.Ассанжем назначен на 2 мая на 12:00 мск, заседание будет посвящено вопросу об экстрадиции основателя Wikileaks в Соединенные Штаты, где он обвиняется в разглашении секретной информации. Дж.Ассанж примет участие в судебных слушаниях в режиме видеоконференции.
Британская полиция задержала Дж.Ассанжа в здании посольства Эквадора 11 апреля после того, как эквадорское правительство аннулировало статус политического убежища для австралийского журналиста, прожившего в здании дипслужбы Эквадора семь лет.
Согласно обвинениям, предъявленным ему в Великобританией в связи с неявкой в суд, Дж.Ассанжу грозит до одного года тюрьмы. При этом в случае экстрадиции в США он может получить срок заключения до пяти лет.
В отношении Дж.Ассанжа также открывалось дело в Швеции, там его обвиняли в преступлении сексуального характера, однако оно было закрыто в 2017 году.
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