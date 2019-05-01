Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 1 мая ЦБА установил 1,907 манат/1EUR (30 апреля - 1,902 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 мая установил 0,0263 манат/1RUB (30 апреля - 0,0264 манат/1RUB).
А.Азизов
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