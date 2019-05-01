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Дальнее зарубежье 01.05.2019 09:58

Трамп грозит Кубе "санкциями высшего уровня" в случае продолжения военной поддержки Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести мощные дополнительные санкции против Кубы в случае, если эта страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в Twitter.

"Надеюсь, все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров", - добавил он.

США часто обвиняют Кубу в оказании поддержки властям Венесуэлы, столкнувшимся с массовыми акциями протеста оппозиции.

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Тэги: США, ТРАМП, КУБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]