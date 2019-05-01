Стартовала кампания ОАО «АтаБанк» « Принеси Визу, Получи ВИЗУ»

ОАО «АтаБанк» и “VISA International” вновь запустили, вызвавшую в прошлом году большой интерес, совместную кампанию. Клиенты, которые имеют действительные визы для поездок за рубеж в рамках кампании получат возможность получить бесплатную пластиковую карту Visa Classic или Visa Gold от ОАО «АтаБанк». Для этого достаточно прийти в филиал или отделение банка с удостоверением личности и заграничным паспортом и показать свою действительную визу. Тип получаемой пластиковой карты зависит от страны путешествия и продолжительности визы.

Карты Visa Classic и Visa Gold могут быть открыты только в долларах и евро.

Кампания предназначена только для физических лиц и будет действительна до 31 октября 2019 года.

Карты Visa используются почти в 200 странах и имеют разные преимущества. С помощью этих карт клиенты могут совершать внутренние и международные торговые операции через POS-терминалы или в режиме онлайн и могут осуществлять различные банковские операции с помощью AtaNet, интернет и мобильного банкинга ОАО «АтаБанк».

Пользователи WhatsApp/Telegram могут, написав на номер 050 9999136 или посетив интернет страницу банкаhttps://atabank.com/ru/, оперативно получить информацию о кампании и картах Visa.