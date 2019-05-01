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Мадуро был готов во вторник покинуть Венесуэлу, но РФ его отговорила - Помпео

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, столкнувшись с протестами оппозиции, во вторник был готов покинуть страну, однако Россия его отговорила, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Его самолёт был на взлётной полосе. Насколько мы понимаем, он (Н.Мадуро - ИФ) был готов улететь этим утром (во вторник утром по венесуэльскому времени - ИФ), но Россия сказала ему, что он должен остаться", - сказал он в эфире CNN.

По словам главы госдепа, ситуация в руководстве Венесуэлы - нестабильная. "Мы знаем, что в правительстве Мадуро есть высокопоставленные официальные лица, которые были готовы покинуть страну. Они сами говорили нам об этом в последние недели. И мы уверены, что народ Венесуэлы сможет вернуть себе демократию"", - заявил он.

Во вторник в Венесуэле прошли массовые акции протеста против Н.Мадуро. В частности, беспорядки произошли близ базы ВВС в Каракасе.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]