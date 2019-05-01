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МИД Венесуэлы назвал заявления Помпео о планах Мадуро покинуть страну "фейком"

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал ложью заявления госсекретаря США Майка Помпео о планах президента Николаса Мадуро покинуть страну.

"Создание фейковых новостей - очень печальный метод признать, что переворот, который вы поддержали, провалился ... снова. Дипломатию нужно восстанавливать в правительстве США", - написал Х.Арреаса в своем Twitter.

Он также упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что тот постоянно осуждает "фейковые новости", но сам занимается их распространением в отношении Венесуэлы и Кубы.

"Белый дом должен пересмотреть качество своих консультантов и источников информации", - добавил министр иностранных дел Венесуэлы.

Ранее госсекретарь США М.Помпео заявил, что президент Венесуэлы Н.Мадуро, столкнувшись с протестами оппозиции, во вторник был готов покинуть страну.

"Его самолёт был на взлётной полосе. Насколько мы понимаем, он (Н.Мадуро - ИФ) был готов улететь этим утром (во вторник утром по венесуэльскому времени - ИФ), но Россия сказала ему, что он должен остаться", - сказал он в эфире CNN.

В свою очередь, президент США пригрозил Кубе дополнительными санкциями, если страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в Twitter.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, ПОМПЕО, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]