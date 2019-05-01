Президент Азербайджана поручил осуществлять постоянный контроль над потребительскими ценами во избежание их искусственного роста

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым осуществление постоянного контроля над потребительскими ценами для предотвращения их искусственного повышения.
«Макроэкономическая ситуация в стране стабильная. Уровень инфляции низкий – чуть выше 2%, курс маната стабилен. Разумеется, в таком случае, искусственный рост цен недопустим», - заявил И.Алиев на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в I-ом квартале 2019 года.
Глава государства отметил, что в некоторых случаях имеет место рост цен на некоторые виды товаров, что порой носит сезонный характер, но в отдельных происходит беспричинно.
«В экономике страны сейчас наблюдается оживление, растет покупательная способность населения. Повышаются заработные платы, пособия, начались выплаты компенсаций по проблемным кредитам. Однако, мы не должны допустить, чтобы этим воспользовались нечистоплотные лица и искусственно поднимали цены или занимались монополией. Поэтому должен быть постоянный контроль над потребительскими ценами», - подчеркнул И.Алиев.
Президент отметил, что соответствующие госструктуры должны всерьез заняться этим вопросом, чтобы не допустить искусственного роста цен.
Н.Аббасова
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