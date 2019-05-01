Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0264 GBR   2.2 TRY   0.2853

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.50 0.20 Brent 72.04 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 01.05.2019 09:53

Президент Азербайджана поручил осуществлять постоянный контроль над потребительскими ценами во избежание их искусственного роста

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым осуществление постоянного контроля над потребительскими ценами для предотвращения их искусственного повышения.

«Макроэкономическая ситуация в стране стабильная. Уровень инфляции низкий – чуть выше 2%, курс маната стабилен. Разумеется, в таком случае, искусственный рост цен недопустим», - заявил И.Алиев на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в I-ом квартале 2019 года.

Глава государства отметил, что в некоторых случаях имеет место рост цен на некоторые виды товаров, что порой носит сезонный характер, но в отдельных происходит беспричинно.

«В экономике страны сейчас наблюдается оживление, растет покупательная способность населения. Повышаются заработные платы, пособия, начались выплаты компенсаций по проблемным кредитам. Однако, мы не должны допустить, чтобы этим воспользовались нечистоплотные лица и искусственно поднимали цены или занимались монополией. Поэтому должен быть постоянный контроль над потребительскими ценами», - подчеркнул И.Алиев.

Президент отметил, что соответствующие госструктуры должны всерьез заняться этим вопросом, чтобы не допустить искусственного роста цен.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЦЕНЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Лукашенко потребовал остановить рост цен в Белоруссии Путин о росте цен на бензин: происходящее недопустимо и неправильно Президент Алиев допускает рост цен на нефть до $60-70 за баррель в 2017г Лукашенко заявил, что перебьется без подорожавших бананов Президент Таджикистана пристыдил торговцев, повысивших цены в Рамадан Новый обвал мировых цен на сырье возможен в 2013-2014 гг, считает Назарбаев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]