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США могут снять санкции с чиновников и военных Венесуэлы, поддерживающих демократию в стране - Болтон

Советник американского президента по нацбезопаности Джон Болтон пообещал в Twitter, что США рассмотрят возможность снятия санкций с чиновников и военных Венесуэлы, которые поддержат оппозицию.

"США рассмотрят возможность снятия санкций с венесуэльских чиновников и военных, которые предпринимают конкретные, измеримые шаги для поддержки демократии и свободы в Венесуэле", - написал Дж.Болтон в Twitter.

По его словам, "друзья Мадуро должны принять предложения временного президента Гуайдо об амнистии и работать с нами, чтобы обеспечить свое будущее".

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]