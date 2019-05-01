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Дальнее зарубежье 01.05.2019 10:40

Группа Лимы призвала военных Венесуэлы поддержать Гуайдо

Группа латиноамериканских государств и Канады по итогам заседания заявила, что поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Согласно сообщению, группа Лимы признала Х.Гуайдо в качестве законного временного президента Венесуэлы, заявив, что переизбрание Н.Мадуро было незаконным.

Члены группы также призывают вооруженные силы Венесуэлы "показать свою лояльность исполняющему обязанности президента Хуану Гуайдо" и "перестать быть инструментами незаконного режима угнетения венесуэльского народа".

Заявление подписали правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу.

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛЫ, ГРУППА/ЛИМЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]