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Дальнее зарубежье 01.05.2019 10:34

Конфликтующие стороны в Сирии согласовали часть спорных вопросов - спецпосланник ООН

Спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен рассказал о процессе сближения позиций сирийского правительства и оппозиции по формированию конституционного комитета.

"Нам уже удалось сблизить позиции по многим спорным вопросам. Хотя принято считать, что ничего не согласовано до тех пор, пока не будет согласовано все, у нас уже есть четкое понимание функционирования сбалансированных механизмов сопредседательства, механизмов принятия решений, роли ООН и ряда других вопросов", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

По его словам, стороны заняли конструктивную позицию по всем этим вопросам.

Г.Педерсен призвал правительство Сирии и оппозицию пойти на компромисс для окончательного согласования состава и мандата конституционного комитета.

"Я делаю все возможное для того, чтобы наладить доверие, что стало бы первым шагом в сторону запуска политического процесса между сирийским правительством и оппозицией в Женеве", - отметил представитель ООН.

Он также приветствовал результаты встречи по Сирии в Астанинском формате, которая прошла 25-26 апреля.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ПОСЛАННИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]