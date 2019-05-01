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Дальнее зарубежье 01.05.2019 10:56

Новый император Японии Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией

Император Нарухито в своем первом обращении к обществу в новом статусе пообещал действовать в соответствии с Конституцией и волей народа и поблагодарил покинувшего престол отца Акихито.

"Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу (...) Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире", - сказал Нарухито во время особой церемонии по вступлению на престол в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма " императорского дворца.

"Когда я думаю о той важной ответственности, которую я взял на себя, меня переполняет чувство торжественности", - добавил он.

Нарухито пообещал, что вступая на престол, он будет ориентироваться на своего отца Акихито и прежних императоров Японии.

"Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его службу в качестве символа государства и единства народа Японии", - подчеркнул новый император Японии.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР, РЕЧЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]