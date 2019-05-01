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СНГ 01.05.2019 10:08

Президент Белоруссии уволил заместителя госсекретаря Совбеза Втюрина за дискредитацию воинского звания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.

Соответствующее решение утверждено указом главы государства от 24 апреля, опубликованным в среду на Национальном правовом интернет-портале.

А.Втюрин снят с должности "за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего".

Ранее ряд белорусских СМИ сообщил о задержании А.Втюрина Комитетом госбезопасности Белоруссии, ему инкриминируют получение взятки. Пресс-служба КГБ данную информацию не комментирует.

А.Втюрин уроженец Пензы. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а потом Академию МВД Белоруссии.

Почти 20 лет проработал в службе безопасности президента Белоруссии, в том числе с 2007-го по 2014-й являлся руководителем службы. С 2014 года занимал должность заместителя госсекретаря Совбеза.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СОВБЕЗ, УВОЛЬНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]