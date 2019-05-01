Кодекс конкуренции необходимо принять до конца 2020г - Амиров

Стратегические дорожные карты, принятые в декабре 2016 года, исполнены на 52%, заявил помощник президента Азербайджана по экономической политике и промышленности Натиг Амиров.
"За прошедшие 2 года (2017-2018гг - ИФ) стратегические дорожные карты должны были быть исполнены на 50%. Несмотря на то, что процент исполнения в различных сферах отличается, в целом стратегические дорожные карты за этот период были исполнены на 52%, что означает опережение графика", - заявил Н. Амиров, выступая на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в I-ом квартале 2019 года.
Он отметил, что до полного исполнения первой части дорожных карт остается всего 20 месяцев (до конца 2020 года – ИФ), и в данный период необходимо провести большую работу, в частности по принятию Кодекса конкурентоспособности.
"Кодекс конкурентоспособности необходимо принять до конца 2020 года. Также необходимо обеспечить переход в рамки среднесрочных расходов, утвердить стандарты корпоративного управления, увеличить привлечение зарубежных инвестиций. Финансовая глубина должна достигнуть 60%, доля МСП в ВВП – 15%, а в ненефтяном экспорте – 10%. Для этого необходимы важные реформы. Также необходимо увеличить число соглашений об "открытом небе", и привлекать новые зарубежные низкобюджетные авиакомпании", - отметил Н. Амиров.
Глубина финансовой системы Азербайджана по итогам 2018 года составила 44,9 млрд манатов или 56,8% ВВП.
Парламент Азербайджана на заседании 14 декабря 2007 года принял во втором чтении проект Кодекса о конкуренции, разработанный министерством экономического развития. Однако, позднее министерство приняло решение существенно доработать проект Кодекса. С тех пор документ в парламенте не обсуждался.
А.Мамедов
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