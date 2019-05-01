Президент Алиев потребовал от Азеригаз обеспечить прозрачность в подаче газа потребителям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от производственного объединения «Азеригаз» прекратить создавать проблемы для потребителей газа.
«В некоторых случаях имеют место безосновательные действия со стороны Азеригаз и этому надо положить конец. Меня информируют о том, что Азеригаз самостоятельно, в одностороннем порядке применяет какие-то правила и в некоторых случаях создает проблемы для граждан», - подчеркнул И.Алиев на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в I-ом квартале 2019 года.
Глава государства отметил, что подача потребителям газа должна осуществляться на принципах полной прозрачности и справедливости.
«С мест приходят сигналы, что есть проблемы и со счетчиками, и с качеством газа - все это должно быть полностью устранено. Во всех сферах – в подаче электроэнергии, воды и природного газа должна быть максимальная прозрачность и справедливость», - отметил И.Алиев.
Глава государства также напомнил, что газификация в Азербайджане находится на высоком уровне и в этом году работы в этом направлении продолжаются.
«Мы должны максимально использовать свои возможности для прокладки газовых линий в поселки и села, не получающие газ. В некоторых местах городов страны давление газа низкое и были даны указания по решению этого вопроса. В настоящее время ведутся работы для снабжения населения газом», - сказал И.Алиев.
Н.Аббасова
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