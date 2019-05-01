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Социум 01.05.2019 10:41

Президент Алиев потребовал от Азеригаз обеспечить прозрачность в подаче газа потребителям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от производственного объединения «Азеригаз» прекратить создавать проблемы для потребителей газа.

«В некоторых случаях имеют место безосновательные действия со стороны Азеригаз и этому надо положить конец. Меня информируют о том, что Азеригаз самостоятельно, в одностороннем порядке применяет какие-то правила и в некоторых случаях создает проблемы для граждан», - подчеркнул И.Алиев на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в I-ом квартале 2019 года.

Глава государства отметил, что подача потребителям газа должна осуществляться на принципах полной прозрачности и справедливости.

«С мест приходят сигналы, что есть проблемы и со счетчиками, и с качеством газа - все это должно быть полностью устранено. Во всех сферах – в подаче электроэнергии, воды и природного газа должна быть максимальная прозрачность и справедливость», - отметил И.Алиев.

Глава государства также напомнил, что газификация в Азербайджане находится на высоком уровне и в этом году работы в этом направлении продолжаются.

«Мы должны максимально использовать свои возможности для прокладки газовых линий в поселки и села, не получающие газ. В некоторых местах городов страны давление газа низкое и были даны указания по решению этого вопроса. В настоящее время ведутся работы для снабжения населения газом», - сказал И.Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]