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СНГ 01.05.2019 11:09

Праздничное профсоюзное шествие стартовало на Красной площади Москвы

Самое массовое по численности из всех проходящих в России праздничных первомайских шествий началось в центре Москвы, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Разрешение дано на участие в первомайском шествии 100 тысяч человек", - сообщал ранее Михаил Антонцев, председатель Московской организации профсоюзов (МФП), являющейся организатором шествия.

Колонны участников первомайской демонстрации были сформированы на Кремлевской и Москворецкой набережных, а также на Васильевском спуске.

Главный лозунг начавшегося в российской столице шествия - "За справедливую экономику в интересах человека труда!".

Участники манифестации несут флаги и транспаранты с символикой профсоюзов, а также с символикой партии "Единая Россия".

МФП является членской организацией крупнейшего российского профсоюзного объединения - Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), в котором состоят более 20 млн человек.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков ранее сказал "Интерфаксу", что в целом по России на первомайские профсоюзные шествия и митинги выйдут около 3 млн человек, более трети из которых - молодежь.

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Тэги: МОСКВА, ПРОФСОЮЗЫ, ШЕСТВИЕ, НАЧАЛО


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На Красной площади проходит первомайское шествие

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]