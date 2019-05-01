В Дохе проходят переговоры талибов с представителями США - СМИ

Талибы объявили о возобновлении переговоров с делегацией США в Дохе.

"Сегодня, 1 мая 2019 года, в Дохе пройдет 6-й раунд переговоров между делегациями Исламского Эмирата и США", - сообщили афганские СМИ со ссылкой на представителя "Талибана" Забиуллу Моджахеда.

Афганские СМИ также со ссылкой на представителя талибов сообщили, что накануне в Катаре состоялась встреча министра иностранных дел Индонезии Ретно Лестари Приансари Марсуди с заместителем лидера "Талибан" по политическим вопросам, главой политического офиса талибов в Катаре муллой Абдул Гани Барадаром.

Во время этой встречи А.Г.Барадар обсудил с министром иностранных дел Индонезии вопросы мирного урегулирования афганского конфликта и продолжающиеся переговоры с американской делегацией.

Министр иностранных дел Индонезии заверила в заинтересованности своей страны в сотрудничестве по урегулированию ситуации в Афганистане: "Индонезия готова сыграть ту положительную роль, которая необходима для разрешения афганского конфликта. Мы надеемся, что афганская проблема найдет справедливое решение в кратчайшие сроки".