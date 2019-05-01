Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный вывоз из страны около $30 тыс. и 3,6 тыс. евро

Таможенные органы Азербайджана предотвратили вывоз с территории крупной суммы незадекларированной валюты, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«В Международном аэропорту Гейдара Алиева была предотвращена попытка незаконного вывоза из страны гражданином Азербайджана, летевшим авиарейсом Баку-Доха. У него обнаружены незадекларированные $29,377 тыс. и 3,575 тыс. евро», - отмечает ГТК.
Наличие денежных купюр в ручной клади и верхней одежде гражданина было обнаружено с помощью рентгеновского сканера при прохождении таможенного контроля.
Р.Бабаев
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