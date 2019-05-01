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Происшествия 01.05.2019 11:09

Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный вывоз из страны около $30 тыс. и 3,6 тыс. евро

Таможенные органы Азербайджана предотвратили вывоз с территории крупной суммы незадекларированной валюты, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«В Международном аэропорту Гейдара Алиева была предотвращена попытка незаконного вывоза из страны гражданином Азербайджана, летевшим авиарейсом Баку-Доха. У него обнаружены незадекларированные $29,377 тыс. и 3,575 тыс. евро», - отмечает ГТК.

Наличие денежных купюр в ручной клади и верхней одежде гражданина было обнаружено с помощью рентгеновского сканера при прохождении таможенного контроля.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ВАЛЮТА, ВЫВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]