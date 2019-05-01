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Финансы 01.05.2019 11:26

Глава Минфина возглавил делегацию Азербайджана на годовом заседании АБР

Азербайджанская делегация во главе с министром финансов Самиром Шарифовым принимает участие в заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) 1-5 мая в Суве (Фиджи), отмечается в сообщении Минфина.

"С.Шарифов в рамках заседания планирует провести ряд двусторонних встреч", - отмечается в сообщении.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

А.Мамедов

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Тэги: АБР, ЗАСЕДАНИЕ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]