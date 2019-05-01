Глава Минфина возглавил делегацию Азербайджана на годовом заседании АБР

Азербайджанская делегация во главе с министром финансов Самиром Шарифовым принимает участие в заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) 1-5 мая в Суве (Фиджи), отмечается в сообщении Минфина.

"С.Шарифов в рамках заседания планирует провести ряд двусторонних встреч", - отмечается в сообщении.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

А.Мамедов