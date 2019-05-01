Азербайджан инвестировал в проект ЮГК около $10 млрд - SOCAR

Суммарные затраты ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор, управляющая компания от Азербайджана) в рамках проекта создания ЮГК составили $9,7 млрд, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.
«До конца 2020 года Азербайджан в рамках своей доли должен вложить в реализацию проекта создания Южного газового коридора $10,1 млрд. Из этих средств до сих пор CQD инвестировано $9,7 млрд или более 96% от общего объема планируемых инвестиций”,- отметил он.
И.Ахмедов также сообщил, что ввиду достаточного объема средств, привлеченных ранее ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" для финансирования доли Азербайджане в проекте, переговоров с международными финансовыми институтами по вопросу привлечения новых займов не ведется.
«К настоящему времени в рамках проекта создания ЮГК общий прогресс по обеспечению необходимым оборудованием составил 92,6%. Общий прогресс по строительству Транс-Анатолийского Газопровода (TANAP) превысил 99,6%, по проекту Транс-Адриатического газопровода (TAP) - превысил 86,5%», - отметил он.
Ранее со ссылкой на И.Ахмедова сообщалось, что в 2019 году ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" в рамках проекта создания ЮГК планирует инвестиции на сумму около $900 млн.
ЗАО "CQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения ЮКТМ газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.
Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК оцениваются порядка $40 млрд.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Н.Аббасова
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