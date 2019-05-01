Наращивание российско-японского сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам двух народов - Путин

Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито по случаю вступления на престол, сообщает сайт Кремля в среду.

"За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня", - говорится в поздравлении В.Путина.

"Уверен, что дальнейшее наращивание российско-японского сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения международной стабильности и безопасности", - подчеркнул президент РФ.

59-летний принц Нарухито - старший сын отрекшегося накануне от престола 125-го императора Японии Акихито - в среду взошел на трон.

Вместе с тем, согласно традиционному летоисчислению в Японии, в ночь на среду предыдущая эра Хэйсэй ("Установление мира") сменилась на эру "Рэйва" - "Прекрасная гармония" - эпоху правления 126-го императора Японии Нарухито.