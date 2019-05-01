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Дальнее зарубежье 01.05.2019 11:38

Гуайдо призвал не прекращать акции протеста против "узурпации власти" в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал сторонников продолжить акции протеста против правительства.

"Завтра (по венесуэльскому времени - ИФ) все - на улицу", - написал он в Twitter в среду.

Х.Гуайдо напомнил, что его соратники распространят информацию о том, где именно пройдут митинги. Целью этих мероприятий он назвал "прекращение узурпации".

Ранее оппозиционер предупреждал, что 1 мая начнёт финальную стадию "операции по отстранению" от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако на практике первые акции оппозиции стартовали днём ранее.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]