Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал сторонников продолжить акции протеста против правительства.

"Завтра (по венесуэльскому времени - ИФ) все - на улицу", - написал он в Twitter в среду.

Х.Гуайдо напомнил, что его соратники распространят информацию о том, где именно пройдут митинги. Целью этих мероприятий он назвал "прекращение узурпации".

Ранее оппозиционер предупреждал, что 1 мая начнёт финальную стадию "операции по отстранению" от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако на практике первые акции оппозиции стартовали днём ранее.