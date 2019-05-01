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01.05.2019 11:45

Семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ прошел в школе-лицее № 20 города Баку

30 апреля 2019 года в школе-лицее № 20 города Баку прошел семинар Учебно-методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра на тему «Индивидуальная и массовая работа. Формы и методы привлечения школьников к чтению. Творческие задания как средство работы с одарёнными детьми».

С докладами выступили директор школы-лицея № 20 города Баку Саадат Вейсова, учителя русского языка и литературы школы-лицея № 20 Гюльшан Мамедова и Гюльнара Тахирзаде, школы № 264 города Баку Ругинда Адышева и Гюляр Шамилова, школы № 3 поселка Сараи Абшеронского района Эльнара Мамедова и школы № 12 города Сумгаита Ульвия Гулу-заде.

Вела заседание председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]