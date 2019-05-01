Баку и Монтевидео отмечают наличие больших перспектив по развитию сотрудничестве в сфере АПК

Министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа отмечает необходимость расширения экономического сотрудничества, в том числе увеличения торгового оборота между Баку и Монтевидео, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава МИД Уругвая подчеркнул важность расширения двусторонних торгово-экономических связей с Баку, отметил, что Монтевидео поддерживает территориальную целостность всех государств и эта позиция остается неизменной», - сказано в сообщении.

И.Алиев отметил важность визита Р.Новоа в Баку с точки зрения определения перспектив экономических отношений и укрепления связей между деловыми структурами двух стран.

«На встрече было отмечено наличие больших перспектив для развития двустороннего сотрудничества в различных сферах АПК», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев