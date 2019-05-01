Начались совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019»

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения проходят с 1 по 3 мая в Азербайджане.

«Учения «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2019» проводятся в рамках Соглашения о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. В ходе учений будут проведены боевые стрельбы», - сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран за счет обмена опытом.

«К учениям привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран», - сообщает Минобороны.

Р.Бабаев