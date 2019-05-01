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СНГ 01.05.2019 11:59

В Нур-Султане и Алматы проходят несанкционированные протестные акции

В столице Казахстана Нур-Султане и Алматы проходят несанкционированные акции с участием нескольких десятков людей, передают корреспонденты агентства "Интерфакс-Казахстан".

В Нур-Султане акция стартовала неподалеку от здания Конгресс-центра "Астана", в настоящее время участники несанкционированного митинга двигаются по проспекту Республики в сторону микрорайона "Самал".

Участники митинга скандируют: "У нас есть выбор", "Мы за справедливые выборы", "От правды не убежишь", "Астана - не мой город", "Позор", "Нет строительству АЭС" и проч.

Шествие сопровождают автобусы, в которых видны сотрудники правоохранительных органов, но пока никто не препятствует движению участников.

В Алматы также несколько десятков людей принимают участие в акции, которая проходит в парке имени Горького.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРОТЕСТЫ, АКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]