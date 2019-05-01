В Нур-Султане и Алматы проходят несанкционированные протестные акции

В столице Казахстана Нур-Султане и Алматы проходят несанкционированные акции с участием нескольких десятков людей, передают корреспонденты агентства "Интерфакс-Казахстан".

В Нур-Султане акция стартовала неподалеку от здания Конгресс-центра "Астана", в настоящее время участники несанкционированного митинга двигаются по проспекту Республики в сторону микрорайона "Самал".

Участники митинга скандируют: "У нас есть выбор", "Мы за справедливые выборы", "От правды не убежишь", "Астана - не мой город", "Позор", "Нет строительству АЭС" и проч.

Шествие сопровождают автобусы, в которых видны сотрудники правоохранительных органов, но пока никто не препятствует движению участников.

В Алматы также несколько десятков людей принимают участие в акции, которая проходит в парке имени Горького.