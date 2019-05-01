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01.05.2019 12:21

В Баку празднуют Пасху

30 апреля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) прошло праздничное мероприятие для соотечественников, посвященное Светлой Пасхе.

Гостей и участников праздника приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

Педагоги и учащиеся воскресных школ храмов Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви представили красочную литературно-музыкальную композицию, рассказывающие о празднике, пасхальных традициях, земном пути и искупительной жертве Иисуса Христа.

Дети соотечественников приняли участие в викторине и получили памятные подарки от организаторов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]