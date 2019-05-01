В Баку празднуют Пасху

30 апреля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) прошло праздничное мероприятие для соотечественников, посвященное Светлой Пасхе.

Гостей и участников праздника приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

Педагоги и учащиеся воскресных школ храмов Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви представили красочную литературно-музыкальную композицию, рассказывающие о празднике, пасхальных традициях, земном пути и искупительной жертве Иисуса Христа.

Дети соотечественников приняли участие в викторине и получили памятные подарки от организаторов.