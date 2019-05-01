Бежавший из-под домашнего ареста венесуэльский оппозиционер укрылся в испанском посольстве

Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, днем ранее бежавший из-под домашнего ареста, находится в посольстве Испании в Каракасе, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на испанский МИД.
Оппозиционер укрылся в посольстве вместе с женой и 15-месячной дочерью.
Л.Лопес заявлял ранее, что сочувствующие оппозиции военнослужащие освободили его из-под домашнего ареста.
Л.Лопес в 2014 году возглавил акции протеста в Каракасе, но был арестован. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако в 2017 году тюремное заключение было заменено на домашний арест.
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