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Дальнее зарубежье 01.05.2019 12:24

Бежавший из-под домашнего ареста венесуэльский оппозиционер укрылся в испанском посольстве

Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, днем ранее бежавший из-под домашнего ареста, находится в посольстве Испании в Каракасе, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на испанский МИД.

Оппозиционер укрылся в посольстве вместе с женой и 15-месячной дочерью.

Л.Лопес заявлял ранее, что сочувствующие оппозиции военнослужащие освободили его из-под домашнего ареста.

Л.Лопес в 2014 году возглавил акции протеста в Каракасе, но был арестован. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако в 2017 году тюремное заключение было заменено на домашний арест.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ИСПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]