Пресс-релиз

16 мая в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Кино для всех» состоится показ художественного фильма «Экипаж» (киностудия «Мосфильм», 1979 год).

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



