Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.907 RUR   0.0263 GBR   2.2169 TRY   0.285

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.50 0.20 Brent 72.04 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 01.05.2019 12:33

Инвестиции в проекты в промпарках Азербайджана превысили $3 млрд - замминистра

Резиденты промышленных парков в Азербайджане, в целом, инвестировали в реализацию проектов свыше $3 млрд, сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

«К настоящему времени суммарные инвестиции со стороны в проекты 60 резидентов действующих в Азербайджане промпарков превысили $3 млрд. При этом в I-ом квартале 2019 года в реализацию этих проектов было вложено 540 млн манатов», - сказал Н.Сафаров в среду на презентации проекта «Дом малого и среднего бизнеса» (КОВ Evi).

Он также отметил, что с ноября 2015 года в Азербайджане проведено всего более 1 тыс. проверок бизнес-структур (без учета налоговых проверок – ИФ). "За последние 41 месяц проведены 1083 проверки (за исключением налоговых проверок), из которых 438 пришлись на январь-март 2019 года», - отметил замминистра.

На территории Азербайджана в настоящее время действуют 5 промышленных парков: Сумгайытский химпромпарк, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский промпарки.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРОМПАРКИ, ПРОМПАРКИ, ПРОМПАРКИ, ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Инвестиции в проекты на территории промпарков в Азербайджане в 2018г составили $450 млн – глава Минэкономики Инвестиции резидентов промпарков и кварталов в Азербайджане оцениваются в 5 млрд манатов СХПП отбирает консультанта по обеспечению электроэнергией промышленных парков В СХПП до конца 2018г начнут деятельность 7 предприятий Правительство Азербайджана в 2017г выделило 35 млн манатов на строительные работы в 5 промпарках Суммарные инвестиции действующих резидентов промпарков в Азербайджане превысят $3,6 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]