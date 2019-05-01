Инвестиции в проекты в промпарках Азербайджана превысили $3 млрд - замминистра

Резиденты промышленных парков в Азербайджане, в целом, инвестировали в реализацию проектов свыше $3 млрд, сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.
«К настоящему времени суммарные инвестиции со стороны в проекты 60 резидентов действующих в Азербайджане промпарков превысили $3 млрд. При этом в I-ом квартале 2019 года в реализацию этих проектов было вложено 540 млн манатов», - сказал Н.Сафаров в среду на презентации проекта «Дом малого и среднего бизнеса» (КОВ Evi).
Он также отметил, что с ноября 2015 года в Азербайджане проведено всего более 1 тыс. проверок бизнес-структур (без учета налоговых проверок – ИФ). "За последние 41 месяц проведены 1083 проверки (за исключением налоговых проверок), из которых 438 пришлись на январь-март 2019 года», - отметил замминистра.
На территории Азербайджана в настоящее время действуют 5 промышленных парков: Сумгайытский химпромпарк, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский промпарки.
Б.Рустамбеков
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