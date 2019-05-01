Замминистра оборонпрома Азербайджана передал Минобороны 50 ручных гранатометов

Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхъя Мусаев провел ряд двусторонних встреч в рамках Международной оборонной выставки IDEF-2019, проходящей в Стамбуле, сообщает пресс-служба Миноборонпрома.

«На встрече с главой оборонпрома Турции Исмаилом Демиром был подчеркнут высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности и обсуждены перспективы его дальнейшего развития», - сказано в сообщении.

Я.Мусаев также ознакомился с представленной на стенде ASELSAN продукцией и встретился с представителями этой турецкой компании.

Кроме этого, замминистра обсудил перспективы развития двустороннего сотрудничества с генеральным директором украинской компании «Укроборонпром» Павло Букиным, с исполнительным директором пакистанской компании GIDS Таригом Джаваидом, а также министром обороны Джибути Али Хасаном Бахдоном.

В рамках IDEF-2019 состоялась также встреча Я.Мусаева с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

«Я.Мусаев от имени Миноборонпрома передал З.Гасанову 50 ручных гранатометов, предназначенных для ВС Азербайджана», - говорится в сообщении.

В национальном павильоне Азербайджана выставлены снайперские винтовки, автоматы, атакующие пулеметы, гранатометы, минометы, пиротехнические средства, оптические системы, боевые машины, БПЛА, боеприпасы различного калибра и другая продукция военного назначения предприятий оборонной промышленности страны.

Международная оборонная выставка IDEF-2019 проходит в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая.

Р.Бабаев