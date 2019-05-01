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Дальнее зарубежье 01.05.2019 13:17

Барр настаивает: конгрессменам передан лишь слегка отредактированный доклад Мюллера

Генпрокурор США Уильям Барр на слушаниях в сенате намерен заявить, что передал в конгресс практически не отредактированный вариант доклада спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в выборы в США.

В тексте вступительного слова У.Барра, доступ к которому получили американские СМИ, отмечается, что он "сделал все возможное, чтобы редактуре подверглось как можно меньше частей доклада".

"Согласно одной из оценок, было отредактировано лишь 8% при подготовке общедоступной версии доклада. И, насколько я знаю, в версии, подготовленной для лидеров конгресса, было скрыто менее 2% данных", - подчеркивает генпрокурор. Редактирование доклада, по его словам, было необходимо, в частности, чтобы скрыть информацию, используемую в рамках еще не завершенных расследований и судебных процессов в США.

Также, согласно тексту, он намерен подтвердить на слушаниях правильность своих выводов по докладу и повторить, что Р.Мюллер не нашел признаков сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Также генпрокурор не увидел оснований для предъявления Д.Трампу обвинений в препятствовании правосудию.

Позже в среду У.Барр даст пояснения по докладу Р.Мюллера в одном из комитетов сената, где большинство мест удерживают республиканцы. В четверг он выступит уже в палате представителей, контролируемой демократами. Ожидается, что именно там генпрокурору предстоит ответить на наиболее острые вопросы, так как в Демократической партии неоднократно критиковали то, как генпрокурор работал с докладом Р.Мюллера.

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Тэги: США, ГЕНПРОКУРОР, МЮЛЛЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]