Пашинян ставит своей целью экономическую революцию в Армении

Премьер Армении Никол Пашинян поздравил сограждан с Днем труда, заявив, что власти не пожалеют усилий, чтобы превратить Армению в страну с высокой квалификацией труда.
"Цель и задача правительства Армении - осуществить экономическую революцию в стране. Как и в случае с политической революцией, в этом случае основным и наиболее важным инструментом для нас являются индивидуальные усилия", - говорится в поздравительном послании премьера, распространенным в среду.
"То есть наш основной инструментарий должен заключаться в том, чтобы побуждать граждан, побуждать людей работать, действовать, участвовать в экономической деятельности, верить в свои силы и успех. В число наших шагов включено изменение экономического поведения каждого гражданина, как объекта, так и субъекта экономической деятельности", - заявил Н.Пашинян.
По его словам, правительство Армении держит в центре внимания вопрос защиты прав трудящихся, и мы также планирует предпринять последовательные шаги в этом направлении.
"Наша страна должна распрощаться со статусом страны с низкой квалификацией рабочей силы. Мы не пожалеем усилий, чтобы превратить Армению в страну с высокой квалификацией трудящихся. С этой целью правительство предпринимает меры, направленные на улучшение системы образования, чтобы последняя обеспечила наше государство высококвалифицированными кадрами", - написал премьер.
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