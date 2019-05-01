Лавров 2-3 мая посетит Узбекистан, где встретится с президентом Мирзиеевым

Глава МИД РФ Сергей Лавров 2-3 мая посетит с рабочим визитом Узбекистан, где встретится с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым и проведет переговоры главой МИД Абдулаизом Камиловым, сообщает МИД РФ в среду.

"Ожидается аудиенция у президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева. Запланированы переговоры с министром иностранных дел А.Х.Камиловым. Стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества, проведут обзор региональной и международной повесток дня", - говорится комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Там отметили, что особое внимание будет уделено ходу реализации договоренностей по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан (18-19 октября 2018 г.) и подготовке первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана (Самарканд, 30 мая 2019 г.).

"Темой для обсуждения станет также сотрудничество в общих интеграционных структурах. Предполагается рассмотреть возможности для углубления координации сторон на международных площадках. Повестка дня переговоров включает положение в Афганистане и российско-узбекистанское взаимодействие в целях содействия мирному процессу в ИРА", - говорится в комментарии.

3 мая С.Лавров примет участие в министерском сегменте XI обзорной встречи Сторон Меморандума о взаимопонимании в сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами от 4 мая 1996 г.

"Узбекистан - стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-узбекистанские отношения носят традиционно дружественный характер, основываются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов, характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, динамичным расширением областей сотрудничества", - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади также отметили, что Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ.

"По данным ФТС России, взаимный товарооборот в 2018 г. вырос по сравнению с 2017 г. более чем на 20%, достигнув 4,4 млрд долларов. На 26,5% увеличился российский экспорт в Узбекистан (до 3,3 млрд долларов), положительную динамику демонстрировали и поставки узбекистанской продукции в Россию (рост на 3,57%, до 1,1 млрд долларов). Наша страна с долей 16,9% удерживает второе место среди ключевых внешнеторговых партнеров Узбекистана (после КНР с долей 19%)", - сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили поступательное укрепление российско-узбекистанского внешнеполитического взаимодействия.

"Налажено взаимовыгодное сотрудничество в ООН, ОБСЕ, на других международных площадках. Отмечаем совпадение или близость позиций Москвы и Ташкента по многим актуальным международным и региональным вопросам. Приветствуем последовательную линию узбекистанских партнеров против политизации работы ООН, в том числе по украинской и сирийской проблематике, традиционное соавторство в инициативах по противодействию героизации нацизма, международной информационной безопасности, неразмещения первыми оружия в космосе", - говорится в комментарии.

"Рассчитываем на подключение Узбекистана в обозримой перспективе к евразийским интеграционным процессам", - добавили в МИД РФ.