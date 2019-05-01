Президент Молдoвы обещает досрочные парламентские выборы в случае провала создания коалиции

Президент Молдoвы Игорь Додон призвал правые партии создать коалицию с социалистами.
"Мы, социалисты, знаем, как решить проблемы людей. У нас есть кадры, есть профессионалы, которые могут управлять и решать накопившиеся проблемы. Мы предложили (правому блоку в парламенте Молдавии - ИФ) создать крепкое, справедливое, коалиционное правительство и парламентское большинство", - отметил И.Додон в среду на первомайском митинге в центре Кишинева, который организован Партией социалистов.
Он выразил сожаление, что эти призывы пока не были услышаны правыми политиками.
"У них есть еще месяц (после 21 июня президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов - ИФ). Может, созреют к тому моменту. Но у меня есть большие сомнения, что они смогут подняться на уровень политической ответственности и оставить в стороне свои амбиции", - заявил президент Молдавии.
Он призвал правые партии "найти в себе мужество и сделать этот шаг, как сделали социалисты".
"Нам нечего делить. Народ один - и те, кто голосовал за социалистов, и кто голосовал за других. Все мы хотим мира, стабильности. Пора закончить все эти геополитические войны. Безусловно, Российская Федерация является нашим стратегическим партнером. Но я провожу взвешенную внешнюю политику. Мы должны жить в дружбе со всеми - и с Россией, и с Европой, но исходя из наших национальных интересов. Только так мы добьемся улучшения жизни для нашего народа", - заявил И.Додон.
По его словам, если не получится создать коалиционное правительство, то социалисты готовы пойти на досрочные выборы.
"Если не получится в этом составе парламента, мы с поднятой головой пойдем и объясним гражданам, почему пошли на досрочные выборы. И мы победим на досрочных парламентских выборах, я в этом уверен", - подчеркнул И.Додон.
По итогам состоявшихся в 24 февраля выборов в новом парламенте Молдoвы представлены четыре партии. Пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте, правящая сейчас Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26 депутатов, Партия Шора - семь мест в парламенте. Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.
Партия социалистов настаивает на создании парламентского большинства и коалиционного правительства с блоком ACUM, чтобы отстранить от власти Демократическую партию во главе с олигархом Владом Плахотнюком. Правый блок считает создание официальной коалиции с социалистами невозможным из-за идеологических разногласий. Правые предлагают социалистами поддержать миноритарное правительство блока ACUM. Из-за этих разногласий, переговоры относительно создания парламентского большинства и формирования правительства даже не начинались.
Согласно законодательству, если депутаты в течение трех месяцев с момента первого заседания парламента не договорятся о создании парламентского большинства и утверждении нового правительства, президент имеет права распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. Этот срок истекает 21 июня.
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