Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции обсудили ВТС и проведение совместных военных учений

Перспективы развития военного сотрудничества и обеспечение региональной стабильности обсудили министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гаралов и Хулуси Акар.

«На состоявшейся 1 мая в Стамбуле встрече министры обсудили перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также роль азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции в обеспечении стабильности в регионе», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Собеседники также обменялись мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, проведению совместных военных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Бабаев