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Оборона 01.05.2019 13:49

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции обсудили ВТС и проведение совместных военных учений

Перспективы развития военного сотрудничества и обеспечение региональной стабильности обсудили министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гаралов и Хулуси Акар.

«На состоявшейся 1 мая в Стамбуле встрече министры обсудили перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также роль азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции в обеспечении стабильности в регионе», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Собеседники также обменялись мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, проведению совместных военных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕГИОН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]