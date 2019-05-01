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Бизнес и законодательство 01.05.2019 13:50

ДПИ в Азербайджане выданы по проектам с инвестициями в 3,1 млрд манатов

Министерство экономики Азербайджана до сих пор выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по 362 инвестиционным проектам, сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

«ДПИ до сих пор выданы по 362 инвестиционным проектам. Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются 3,1 млрд манатов. В рамках этих проектов планируется открыть 22,7 тыс. рабочих мест», - сказал Н.Сафаров в среду на презентации проекта «Дом малого и среднего бизнеса» (КОВ Evi).

Наличие ДПИ позволяет предпринимателям получить различные налоговые и таможенные льготы.

Президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДПИ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]