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01.05.2019 13:56

Вкладчики Банка Республика получат «Двойную выгоду»!

Хотели бы вы, вкладывая деньги в банк, увеличить свои сбережения, а также получить личную страховку на сумму депозита?

При выборе нового депозитного продукта «Двойная выгода» от Банка Республика, помимо доходов в виде процентов по вкладу, вы получите и личную страховку от «Бакы Сыгорта» на сумму депозита.

Личная страховка от несчастных случаев покрывает более 300 видов страховых случаев, обеспечивая уверенность и спокойствие вкладчика за родных и близких. Кроме этого, вкладчикам банка будет предложена 10-дневная страховка для путешествий в любом направлении и скидка 50% на страхование КАСКО для любых автомобилей на срок депозита.

Таким образом, кроме страховки депозита Фондом Страхования Вкладов, вкладчики Банка Республика получат личную страховку от несчастных случаев, обеспечиваемую компанией Бакы Сыгорта.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]