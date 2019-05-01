Вкладчики Банка Республика получат «Двойную выгоду»!

Хотели бы вы, вкладывая деньги в банк, увеличить свои сбережения, а также получить личную страховку на сумму депозита?
При выборе нового депозитного продукта «Двойная выгода» от Банка Республика, помимо доходов в виде процентов по вкладу, вы получите и личную страховку от «Бакы Сыгорта» на сумму депозита.
Личная страховка от несчастных случаев покрывает более 300 видов страховых случаев, обеспечивая уверенность и спокойствие вкладчика за родных и близких. Кроме этого, вкладчикам банка будет предложена 10-дневная страховка для путешествий в любом направлении и скидка 50% на страхование КАСКО для любых автомобилей на срок депозита.
Таким образом, кроме страховки депозита Фондом Страхования Вкладов, вкладчики Банка Республика получат личную страховку от несчастных случаев, обеспечиваемую компанией Бакы Сыгорта.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
Азербайджан продемонстрировал на оборонной выставке в Турции авиабомбу собственного производства
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало мая 2019 года накоплено более $58,5 млн
Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции обсудили ВТС и проведение совместных военных учений
Активы MIDA на начало 2019г превышают 214 млн манатов, чистая прибыль в 2018г превысила 2,2 млн
Китайская DO-Fluoride Chemicals Co Ltd поставит Azeraluminium синтетический криолит на около $850 тыс.
В Турции зафиксировали резкий рост турпотока из России
Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный вывоз из страны около $30 тыс. и 3,6 тыс. евро
Президент Алиев потребовал от Азеригаз обеспечить прозрачность в подаче газа потребителям
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Трамп: Обаме знал о российском вмешательстве в выборы, но ничего не предпринял
США используют армию для решения венесуэльской проблемы, если это потребуется - Помпео
Вопрос размещения в Грузии военной базы США не обсуждается и не стоит в повестке дня - первый вице-спикер парламента республики
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР