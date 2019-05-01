В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало мая 2019 года накоплено более $58,5 млн

Более $58,5 млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 мая 2019 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«На 1 мая 2019 года в фонде сосредоточены средства в размере 99 млн 64,302 тыс. манатов ($58,273 млн по текущему курсу), $213,577 тыс., 16,336 тыс. евро и 5 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Р.Бабаев