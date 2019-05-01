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Китай и Россия могут потеснить США в космосе - и.о. главы Пентагона

США по-прежнему являются мировыми лидерами по освоению космоса, однако могут утратить эту позицию, если не примут решительные меры, заявил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

"После тщательного изучения нашей экономической и военной зависимости от космоса, Китай и Россия разработали технологии, чтобы воспользоваться этим. Речь идет о лазерах для борьбы против спутников, устройствах для создания помех, а также - о наращивании своих возможностей в киберпространстве", - пишет он в статье, опубликованной в The Wall-Street Journal.

"В прошлом году Китай запустил в космос 38 ракет, а мы - 17. Спустя пять десятилетий американского отсутствия на Луне, китайцы в этом году посадили аппарат на темной стороне Луны. У США все еще есть преимущество в космосе, но этот разрыв быстро сокращается", - добавил он.

П.Шанахан подчеркнул, что идея нынешней администрации о создании отдельного Космического командования позволит США сохранить преимущество в космосе. "Космические силы США позволит всем военным, служба которых связана с космосом, оказаться под единым командованием. Нам нужно больше возможностей и меньше бюрократии для успешной работы в космосе", - считает он.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КОСМОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]