Китай и Россия могут потеснить США в космосе - и.о. главы Пентагона

США по-прежнему являются мировыми лидерами по освоению космоса, однако могут утратить эту позицию, если не примут решительные меры, заявил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.
"После тщательного изучения нашей экономической и военной зависимости от космоса, Китай и Россия разработали технологии, чтобы воспользоваться этим. Речь идет о лазерах для борьбы против спутников, устройствах для создания помех, а также - о наращивании своих возможностей в киберпространстве", - пишет он в статье, опубликованной в The Wall-Street Journal.
"В прошлом году Китай запустил в космос 38 ракет, а мы - 17. Спустя пять десятилетий американского отсутствия на Луне, китайцы в этом году посадили аппарат на темной стороне Луны. У США все еще есть преимущество в космосе, но этот разрыв быстро сокращается", - добавил он.
П.Шанахан подчеркнул, что идея нынешней администрации о создании отдельного Космического командования позволит США сохранить преимущество в космосе. "Космические силы США позволит всем военным, служба которых связана с космосом, оказаться под единым командованием. Нам нужно больше возможностей и меньше бюрократии для успешной работы в космосе", - считает он.
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