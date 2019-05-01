Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Такое право имеют отныне граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.
Получить гражданство РФ по новой процедуре могут: лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.
Также получить гражданство РФ могут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.
Право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке также имеют: иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные дети и супруги.
На упрощенный порядок могут претендовать - граждане Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.
Согласно указу, заявления о приеме в гражданство Российской Федерации подаются гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства по форме согласно приложению в территориальный орган министерства внутренних дел РФ по их месту жительства или месту пребывания в РФ.
Также устанавливается, что срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство не должен превышать три месяца.
Указ подписан "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей 29 федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
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