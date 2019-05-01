Первый КОВ Evi откроется до конца 2019 года в Баку

Первый «Дом малого и среднего бизнеса» (КОВ Evi) откроется до конца текущего года в Наримановском районе Баку, сообщил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

По его словам, в КОВ Evi 30 государственных органов будут оказывать более 110 услуг. «Таким образом, выдача лицензий и сертификатов будет осуществляться из одного центра»,- сказал О.Мамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги. В составе Агентства будут действовать «Дома малого и среднего предпринимательства».

Всего в 10 экономических районах Азербайджана будет создана сеть из 60 пунктов по оказанию услуги «KOB Dostu».

Б.Рустамбеков