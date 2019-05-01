В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Первые существенные беспорядки были зафиксированы на бульваре Монпарнас - близ очень известного кафе "Ротонда". Демонстранты начали бросать в стражей порядка камни. Полицейские в ответ на это сблизились с хулиганами и заставляют их отступить.
В полиции сообщили, что в Париже полицейские задержали уже 165 демонстрантов.
По сообщениям СМИ, беспорядки спровоцировали одетые в черное активисты ультралевых группировок: они присоединились к собравшимся на демонстрацию сторонникам движения "желтые жилеты" и начали провоцировать полицию. В ряде случаев полицейские применили слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что власти Франции опасаются серьезных беспорядков во время традиционных демонстраций, организуемых 1 мая профсоюзами.
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