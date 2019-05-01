Пресс-релиз

6 мая в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет мастер-класс «Создай себя сам» азербайджанского танцора, студента Московского государственного института культуры, главного тренера Международной академии гимнастики, акробатики и танца «SanSara», преподавателя Бакинской школы гимнастики и танца «Zabradance», лауреата республиканских и международных конкурсов Фарида Казакова.

Начало – в 17:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



