Пресс-релиз

6 мая в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет мастер-класс «Создай себя сам» азербайджанского танцора, студента Московского государственного института культуры, главного тренера Международной академии гимнастики, акробатики и танца «SanSara», преподавателя Бакинской школы гимнастики и танца «Zabradance», лауреата республиканских и международных конкурсов Фарида Казакова.
Начало – в 17:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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